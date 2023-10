João César Mattogrosso solicita melhorias para Aquidauana, Batayporã e Inocência

Em seu primeiro mandato como deputado estadual, João César Mattogrosso soma mais de 200 indicações

Nesta terça-feira (17) o deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) apresentou melhorias para Aquidauana, Batayporã e Inocência. As reivindicações foram apresentadas por representantes da população, que acionaram o gabinete do parlamentar para providências.

Na região pantaneira, o deputado reivindica a identificação da rodovia MS-450, no trecho que liga os Distritos de Camisão e Piraputanga, que foi denominada “Rodovia Abdias Fonseca da Rosa” por meio da LEI nº 5.246 de 20 de Agosto de 2018. O pedido foi encaminhado pelo morador da região, Emerson Rosa do Nascimento.

Já para Batayporã a indicação é para infraestrutura, com objetivo de recapear entre o km 01 até o km 20 da rodovia MS-480. “Está muito precária a situação dessa via, com diversas depressões, em diferentes trechos, o que têm dificultado o trânsito na região e a segurança de quem passa por ali. O serviço de tapa-buracos não resolveu o problema, inclusive, sendo cenário de graves acidentes”, destaca o morador do município que apresentou a solicitação, Raul Sãovesso.

Além disso, o parlamentar também busca melhorar a qualidade para prática esportiva em Inocência. A solicitação, apresentada pelo Vereador Ladeia Junior, é para reforma da quadra de esportes da Escola Estadual João Ponte de Arruda, no distrito de São Pedro.

“Fiscalização ativa com foco sempre em melhorar a vida das pessoas. É assim que trabalhamos, conectados e com agilidade para viabilizar os atendimentos”, ressalta o deputado João César Mattogrosso, autor dos encaminhamentos.

