15 de Agosto de 2025 • 20:48

Segurança 

Deputado Renato Câmara solicita viatura para PM de Rio Verde de Mato Grosso/MS

Ademar Cardoso

Publicado em 15/08/2025 às 17:39

Atualizado em 15/08/2025 às 17:40

Deputado Estadual renato Câmara preocupado com segurança pública / (Foto Divulgação)

A necessidade de uma nova viatura para a Polícia Militar de Rio Verde de Mato Grosso motivou o deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, a apresentar, na quinta-feira (13), indicação ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.


O pedido teve origem no Ofício nº 323/2025, encaminhado pelo vereador Amauri Olartechea, que descreveu o desgaste severo da frota atualmente em operação e a dificuldade para atender com rapidez às ocorrências, sobretudo nas regiões rurais e de difícil acesso. Sem veículos em boas condições, o patrulhamento fica limitado, a resposta às chamadas é mais lenta e ações preventivas perdem eficácia, afetando diretamente a segurança da população e a integridade física dos policiais.


“A segurança pública começa pelo aparelhamento adequado das forças policiais. Uma viatura nova significa mais agilidade, mais proteção aos cidadãos e melhores condições de trabalho para os policiais que arriscam a vida diariamente para manter a ordem”, afirmou Câmara.


A solicitação, segundo o parlamentar, busca garantir a continuidade e a eficiência das ações de segurança no município, reforçando a presença do Estado tanto na área urbana quanto nas zonas rurais.

