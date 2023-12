Deputado solicita imunização contra a Herpes Zóster em MS

Deputado fez solicitação / Assessoria/ Divulgação

Atento à saúde dos sul-mato-grossenses, o deputado João César Mattogrosso (PSDB) apresentou indicação ao Executivo para incluir no Calendário Estadual de Vacinação o imunizante contra Herpes Zóster, voltado à população com acima de 60 anos. A reivindicação foi apresentada na sessão plenária da Assembleia Legislativa nessa quinta-feira, 30, para estudo de viabilidade da Secretaria de Estado de Saúde.

Conforme encaminhamento do parlamentar, a disponibilização do imunizante atenderá grande camada da população em Mato Grosso do Sul que não tem condições de custear. "Entendemos que é uma questão de saúde pública e devemos sempre prezar pelo bem-estar da nossa gente. Nosso agradecimento aos membros do Grande Oriente do Brasil, que trouxeram essa reivindicação para trabalharmos por providências", destaca João César Mattogrosso.

A Herpes Zóster é uma doença viral, que causa lesões cutâneas, ardor, febre, mal-estar, dentre outros sintomas. Especialistas apontam que a partir dos 50 anos há maior chance de desenvolver a doença, por isso é importante a imunização. "De acordo com estudo realizado pela USP Ribeirão Preto, a herpes zóster está presente em 95% das pessoas e, por conta do alto custo da vacina, está distante da maioria na nossa população", justificou o parlamentar em seu encaminhamento.

O pedido foi uma solicitação dos membros do Grande Oriente do Brasil em Mato Grosso do Sul, que compõem 73 lojas maçônicas e mais de 1800 filiados no Estado.