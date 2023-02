Vander Loubet é escolhido como coordenador da bancada de MS em Brasília

Deputado Vander Loubet foi escolhido como coordenador da bancada / Reprodução Facebook

O deputado federal Vander Loubet (PT), foi eleito por unanimidade coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul em Brasília ontem (2).

Ele está no sexto mandato consecutivo e é da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Vander seguirá no comando da bancada composta por parlamentares do PSDB, União Brasil, PP, PSD, PT e PL do ex-presidente Jair Bolsonaro até 2025.

Na reunião realizada no gabinete do senador Nelsinho Trad (PSD), compareceram além dele e Vander, o deputado Dagoberto Nogueira (PSDB), Camila Jara (PT), Geraldo Resende (PSDB), senadora Tereza Cristina (PP), senadora Soraya Thtonicke (União) e os bolsonaristas radicais Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL). Faltaram a reunião Dr. Luiz Ovando (PP) e Beto Pereira (PSDB).

Durante o encontro, o petista garantiu a todos os parlamentares da bancada que serão tratados em igualdade, inclusive os de extrema-direita, que protestaram contra o presidente Lula na posse colando cartazes de “Fora Lula” ou “Lula Ladrão” no dia 1 de fevereiro.

Loubet destacou que irá trabalhar na intermediação entre a bancada com o governo estadual e, principalmente, com o presidente Lula. “É com imensa alegria e responsabilidade que assumo a coordenação da bancada federal de Mato Grosso do Sul em Brasília. Fui escolhido pela maioria dos meus colegas para exercer o cargo durante dois anos. Um dos principais objetivos é levar mais recursos e projetos para o nosso Estado. Durante a reunião foram feitos encaminhamentos que levarei ao presidente, ministros e dirigentes.”