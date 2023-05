Deputados aprovam 5% de reajuste a servidores estaduais

Luciana Nassar/ Alems

Os deputados votaram cinco projetos na manhã desta quarta-feira, dia 10, durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O Projeto 110/2023, do Poder Executivo, foi aprovado por maioria e vai à redação final por ter sofrido emenda. A matéria estabelece revisão geral anual do vencimento-base ou o subsídio dos servidores públicos efetivos, ou empregados públicos, em 5%. A matéria exclui os servidores da Educação, que tem a data base em outubro.

Em aparte, Gleice Jane (PT), explicou que a matéria teve apoio de sua bancada, pois o Governo teria assumido compromisso com os servidores da Educação, em discutir a carreira dos administrativos e a situação dos contratados.

Primeira discussão

Em primeira discussão, três projetos foram aprovados. Projeto de Lei 121/2023, também do Poder Executivo, que institui o “Programa Estadual de Qualificação Profissional para Motoristas de Veículos de Carga e de ônibus - Voucher Transportador” foi aprovado e segue para análise das comissões de mérito. A finalidade, conforme o Governo, é “atender às diretrizes de empregabilidade, de inclusão social e de inserção no mercado de trabalho de motoristas condutores de transporte de cargas e de passageiros habilitados nas categorias e nas gradações exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro”.

Projeto de Lei 59/2023, de autoria do deputado Rafael Tavares (PRTB) foi aprovado por maioria. A proposição “estabelece o sexo biológico como único critério para definição do gênero dos esportistas em competições esportivas profissionais no Estado”. A proposta segue para análise das comissões de mérito.

Também em primeira discussão, o Projeto de Lei 85/2023, do deputado Jamilson Name (PSDB) foi aprovado por unanimidade dos presentes e segue para análise das comissões de mérito. A proposta torna obrigatória a assinatura física das pessoas idosas em contratos de crédito, firmados por meio eletrônico ou telefônico.

Discussão única

Em discussão única, deputados aprovaram o Projeto de Resolução 06/2023, da Mesa Diretora. A proposta institui a Comenda de Mérito Legislativo para comemoração dos 30 anos do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Segue ao expediente para promulgação.