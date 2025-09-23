Deputados aprovam cinco projetos de lei em sessão nesta terça-feira

ALEMS

Cinco matérias foram aprovadas na Ordem do Dia da sessão plenária desta terça-feira (23), entre elas, em redação final, o Projeto de Lei 253/2024, de autoria do deputado Neno Razuk (PL), que acrescenta dispositivos à Lei Estadual 5.842, de 24 de março de 2022, que estabelece diretrizes para o atendimento multiprofissional para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Mato Grosso do Sul. A proposta segue à sanção do governo do Estado.

Conforme Neno, a alteração no texto prevê atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, tanto no diagnóstico precoce, como no incentivo ao diagnóstico tardio em adultos e idosos, para facilitar o acesso ao tratamento, medicamentos e nutrientes, se necessário.

Em primeira discussão foi aprovado o Projeto de Lei 146/2025, do deputado Marcio Fernandes (MDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o “Brasileirão de Laço Comprido” e o “Encontro de Laço Comprido do CLC”, a serem realizados anualmente no mês de junho, no Parque do Peão CLC, em Campo Grande. A matéria segue à segunda discussão.

Três projetos de resolução foram aprovados em discussão única:

- Projeto de Resolução 29/2025, do deputado Neno Razuk: Concede Título de Cidadã Sul-Mato-Grossense à enfermeira Adriana Correia de Lima, mestre em Saúde e Desenvolvimento pela UFMS, nascida em Penápolis (SP).

- Projeto de Resolução 36/2025, do deputado Caravina (PSDB): Concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao prefeito de Santa Rita do Pardo, Dr. Lúcio Costa, natural de Presidente Prudente (SP).

- Projeto de Resolução 31/2025, do deputado Roberto Hashioka (União) - Institui a Medalha do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!