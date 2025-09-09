Acessibilidade

09 de Setembro de 2025 • 19:34

Política

Deputados aprovam festas e título no calendário estadual

A sessão tem início às 9h e é aberta à participação de toda sociedade

Redação

Publicado em 09/09/2025 às 17:35

Além das duas festas ao Calendário Oficial, também foi aprovada concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense / Luciana Nassar

Na manhã desta terça-feira (9), durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputados votaram três propostas da Ordem do Dia. A sessão começou às 9h e é aberta à participação da sociedade.

Primeira discussão

O Projeto de Lei 161/2025, da deputada Mara Caseiro (PSDB), que inclui no Calendário Oficial do Estado a Festa de Santo Antônio de Pádua, padroeiro de Batayporã, foi aprovado em primeira discussão. A festa ocorre anualmente na semana do dia 13 de junho e segue agora para análise das comissões de mérito.

Da mesma forma, o Projeto de Lei 185/2025, do deputado Pedro Kemp (PT), que adiciona ao calendário oficial a Festa e Trezena em honra a Nossa Senhora de Fátima, realizada em Campo Grande entre 1° e 13 de maio, também foi aprovado em primeira votação e seguirá para as comissões.

Discussão única

Foi aprovado em discussão única o Projeto de Resolução 22/2025, do deputado Paulo Duarte (PSB), que concede o Título de Cidadão Sul-mato-grossense a Fabrício de Jesus Santos. A proposta seguirá para promulgação.

Vistas

O Projeto de Lei 193/2025, do Poder Executivo, que cria o Programa Recupera-MS, voltado à regularização de débitos de empresas em recuperação judicial ou liquidação, estava na pauta, mas foi retirado a pedido de vistas do deputado João Henrique (PL).

