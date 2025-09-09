Deputados aprovam festas e título no calendário estadual

Além das duas festas ao Calendário Oficial, também foi aprovada concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense / Luciana Nassar

Na manhã desta terça-feira (9), durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputados votaram três propostas da Ordem do Dia. A sessão começou às 9h e é aberta à participação da sociedade.

O Projeto de Lei 161/2025, da deputada Mara Caseiro (PSDB), que inclui no Calendário Oficial do Estado a Festa de Santo Antônio de Pádua, padroeiro de Batayporã, foi aprovado em primeira discussão. A festa ocorre anualmente na semana do dia 13 de junho e segue agora para análise das comissões de mérito.

Da mesma forma, o Projeto de Lei 185/2025, do deputado Pedro Kemp (PT), que adiciona ao calendário oficial a Festa e Trezena em honra a Nossa Senhora de Fátima, realizada em Campo Grande entre 1° e 13 de maio, também foi aprovado em primeira votação e seguirá para as comissões.

Discussão única

Foi aprovado em discussão única o Projeto de Resolução 22/2025, do deputado Paulo Duarte (PSB), que concede o Título de Cidadão Sul-mato-grossense a Fabrício de Jesus Santos. A proposta seguirá para promulgação.

Vistas

O Projeto de Lei 193/2025, do Poder Executivo, que cria o Programa Recupera-MS, voltado à regularização de débitos de empresas em recuperação judicial ou liquidação, estava na pauta, mas foi retirado a pedido de vistas do deputado João Henrique (PL).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!