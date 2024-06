Deputados conhecem tecnologias usadas no combate às queimadas

Em visita ao Centro Integrado de Comando e Controle do Mato Grosso do Sul (CICC), os deputados membros da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) conheceram as tecnologias utilizadas no monitoramento de incêndios florestais. Na sessão desta quarta-feira (26), o deputado Renato Câmara (MDB) fez um breve relato sobre a atuação do Governo Estadual.

“Estivemos no Centro de Controle e constatamos a atuação inovadora do Governo de Mato Grosso do Sul, inclusive, auxiliando outros países no monitoramento dos focos de queimadas. Foram apresentadas várias tecnologias e plataformas, possibilitando o monitoramento via satélite, por meio de convênio com a Nasa. Além disso, os bombeiros têm atuado de maneira árdua para mitigar os danos causados pelo fogo”, destacou Câmara, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente.

As queimadas no Pantanal avançam a passos largos para se tornar o ano mais devastador em número de incêndios, superando todos os índices captados pela Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). De 1º de janeiro a 26 de junho deste ano, quase 700 mil hectares foram devastados pelo fogo.