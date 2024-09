Deputados da ALEMS celebram medalhistas sul-mato-grossenses

Divulgação

Durante a sessão plenária desta terça-feira, 10, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) elogiaram o desempenho dos atletas sul-mato-grossenses nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que aconteceu do dia 28 de agosto a 8 de setembro. Foram apresentadas várias moções de congratulações individuais que foram transformadas em moções de autoria da Casa de Leis.

O deputado e presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), destacou que as homenagens tramitariam em nome dos 24 deputados. “Todas as homenagens dirigidas aos atletas dos Jogos Olímpicos serão em nome da Casa de Leis”, ressaltou o parlamentar.

Junior Mochi leu sua moção dirigida ao atleta Yeltsin

Junior Mochi (MDB) leu sua moção de congratulação dirigida ao atleta Yeltsin Francisco Ortega Jacques. “Pela conquista da medalha de ouro nas Paralimpíadas 2024 de Paris e por ser bicampeão dos 1.500 m T11 (corre ao lado do atleta-guia e usa o cordão de ligação), elevando o esporte paraolímpico sul-mato-grossense em cenário mundial, tornando-se inspiração para a geração presente e futura”, ressaltou.

Mochi ainda lembrou que ano passado foi aprovada moção pela Casa de Leis, e ele não pode vir receber. “Yeltsin Francisco Jacques estava competindo, espero que esse ano ele possa receber, ele é bicampeão na categoria que competiu", concluiu.

Paulo Corrêa também congratulou os medalhistas

Paulo Corrêa (PSDB), deputado e 1º secretário da Casa de Leis, sugeriu que a moção fosse feita em nome da Assembleia Legislativa. “Sugiro que essa moção seja encaminhada pela Casa de Leis, eu também apresentei moção semelhante ao atleta”, destacou o parlamentar, que também tem moção de congratulação tramitando destinada a outros atletas que se destacaram durante as Paralimpíadas, entre eles, à sul-mato-grossense Érika Cheres Zoaga, pela conquista da medalha de prata no judô, categoria mais de 70kg J1, para cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância; com identificação no atleta com um círculo vermelho em cada ombro do quimono.

David ressaltou o empenho e superação dos atletas

O deputado Coronel David (PL) também apresentou moção dirigida aos quatro atletas que receberam medalhas de ouro e prata. “Moção não só ao Yeltsin Jacques, mas também aos Sul-Mato-Grossenses, totalizando quatro, que receberam medalhas de ouro e prata, Fernando Rufino, na canoagem bicampeão 200m, classe VL2, para atletas que usam tronco e braços na remada Paulo Henrique dos Reis, salto em distância T13, Érika Cheres Zoaga, no judô, e Yeltsin Francisco Ortega Jaques. Muito merecida essa conquista, pela superação e inclusão", descreveu o parlamentar.

Acessibilidade na ALEMS

Em setembro, a acessibilidade também tem sua vez. A sociedade lembra a importância dela nos espaços públicos no dia 21 de setembro, conhecido como Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Nascida na Casa de Leis, a Lei 5611/2020 institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, o “MS Acessível”, uma Semana Estadual dedicada à Conscientização à Acessibilidade das Pessoas com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida. A norma é de autoria do então deputado Marçal Filho.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul também vem se modernizando para aumentar sua acessibilidade ao público. Um novo elevador foi construído, banheiros adaptados, piso táctil, corrimões com leitura em braile, estão entre as melhorias. Atualmente, está em construção um desafio de sustentabilidade, sem cortar nenhuma árvore, o primeiro estacionamento vertical do Parque dos Poderes, uma das inovações que poderão ser conferidas em breve.