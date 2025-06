Deputados de MS aprovam projetos fiscais e culturais

Aline Kraemer, Alems

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul aprovaram, nesta terça-feira (17), quatro projetos durante a sessão da Ordem do Dia. Entre eles está o Projeto de Lei 282/2024, que amplia os descontos aplicados sobre multas moratórias, com o objetivo de reequilibrar o sistema fiscal do Estado.

A proposta, de autoria do Poder Executivo, foi aprovada em segunda discussão e agora segue para sanção.