Deputados de MS fazem mediação com governo para atender servidores estaduais

Luciana Nassar, Alems

Os deputados estaduais e representantes do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, estiveram reunidos na manhã desta terça-feira (12), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, para intermediar reivindicação dos aposentados e pensionistas, que pedem o fim do desconto de 14% cobrado na folha de pagamento. A cobrança está sendo feita desde 2021, como contribuição para reduzir o déficit da Previdência Estadual.

“Foi apresentado um balanço atual do sistema previdenciário e agora vamos partir para a solução. A comissão [de deputados e representantes dos servidores e do governo, criada para intermediar as reivindicações dos servidores junto ao Executivo] vai se reunir novamente, entre hoje e amanhã, para colocar as propostas na mesa de negociação. Reconhecemos a responsabilidade do governo sobre o assunto e estamos cobrando celeridade”, disse o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP).

A comissão tem como membros os deputados Pedro Kemp (PT), Pedrossian Neto (PSD) e Caravina (PSDB) e representantes da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev), Casa Civil, Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

Durante o início da sessão plenária de hoje, o deputado Kemp reiterou que a Casa de Leis não está medindo esforços para auxiliar os servidores. "Estamos todos empenhados nessa causa e vamos apresentar também uma proposta", disse. Representantes dos servidores aposentados estão acompanhando a sessão no plenário Deputado Júlio Maia.

A Ageprev, entidade autárquica estadual, vinculada à SAD, foi criada pela Lei 3.545 de 2008, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; tem a finalidade de administrar o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul (MSPREV).