Deputados de MS votam projeto de lei que proíbe vendas de produtos através de robôs

ALEMS / Luciana Nassar

Os deputados devem votar na manhã desta quarta-feira (7), durante sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 307/2023, que proíbe o anúncio ou venda de produtos e serviços via automação, utilizada para ações de telemarketing com uso de bots, robôs e softwares de tarefas pré-definidas e repetitivas.

A sessão tem início às 9h e é aberta à população em geral.

De autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD), o projeto inclui na proibição “todas as empresas que promovam venda, oferta ou propaganda de produtos ou serviços via telefone, por meio de telefonia fixa ou móvel”. A proposta está pautada para ser votada em primeira discussão.

Também deve ser votado na sessão de hoje o Projeto de Lei 262/2023, de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB). A proposição, pautada para discussão única, dá o nome de Gilberto Carlino ao Centro Reservatório de Tratamento de Água, em Rio Brilhante.