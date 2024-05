Deputados de MS votam quatro projetos de lei nesta quarta-feira

Plenário da ALEMS / Wagner Guimarães, ALEMS

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem apreciar quatro matérias durante a Ordem do Dia desta quarta-feira (15).

Em discussão única, está pautado o Projeto de Lei nº 79/2024, de autoria do deputado estadual Junior Mochi (MDB), que declara a Utilidade Pública da Associação de Desenvolvimento Rural do Beira Rio dos Produtores Rurais de Coxim.

Sediada na Colônia São Ramão, a entidade foi fundada em agosto de 2021 e realiza ações em defesa de políticas públicas de interesse da agricultura familiar garantidas a todos os produtores, fortalecendo a união entre as famílias produtoras para a consecução de objetivos comuns dos associados.

Deve ser apreciado em segunda discussão o Projeto de Lei 365/2023, da deputada Lia Nogueira (PSDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 04 de agosto de 2010, a Festa do Aniversário do Distrito de Vila Vargas, a ser comemorado no dia 20 de dezembro de cada ano.

Em primeira discussão

O Projeto de Lei nº 53/2024, do deputado Lidio Lopes (Patriota), estabelece diretrizes para a valorização e empoderamento da mulher no campo. A política estabelece diretrizes, normas gerais e os critérios básicos para fomentar a atividade rural das mulheres, com a sua inclusão qualificada na atividade agrícola junto do desenvolvimento de ações que resultem no respeito a sua capacidade produtiva e suas potencialidades profissionais, bem como a garantia a sua plenitude emocional, física e psíquica.

Por fim, o Projeto de Lei 75/2024, do deputado Neno Razuk (PL), institui a Semana de Conscientização do Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL) no Estado. Entre os objetivos da semana, estão a realização de ações educativas para sensibilizar a população sobre o transtorno; divulgação de informações técnicas sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamentos; e o incentivo ao desenvolvimento de políticas públicas e a inclusão das pessoas com TDL nos diversos meios sociais. Conforme a proposta, a campanha será realizada, anualmente, na semana da terceira sexta-feira do mês de outubro.