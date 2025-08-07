Acessibilidade

07 de Agosto de 2025 • 18:17

Política

Deputados debatem decreto de contingenciamento e obras em MS

Discussões acaloradas marcam sessão sobre infraestrutura, programas sociais e política fiscal

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 14:01

Atualizado em 07/08/2025 às 14:30

Luciana Nassar / ALEMS

Durante a sessão plenária desta quinta-feira (7), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado João Henrique (PL) criticou o recente decreto de contingenciamento de despesas publicado pelo Governo do Estado. Segundo ele, a medida afetará diretamente servidores, famílias, obras e políticas públicas.

“O decreto do governador exige reflexões desta Casa de Leis. Ele atinge servidores e compromete políticas públicas que já são insuficientes”, afirmou o parlamentar, destacando ainda a situação precária das rodovias do Estado. João Henrique criticou a gestão da BR-163, hoje sob responsabilidade da concessionária Motiva, antiga CCR MSVia, e sugeriu o uso do Fundersul para melhorias nas estradas.

“O Governo poderia usar o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário para duplicar a BR-163 e melhorar as estradas em geral. Quando entro em outros Estados, fico envergonhado com a diferença”, declarou.

Em resposta, o deputado Pedrossian Neto (PSD), vice-líder do Governo, saiu em defesa da gestão estadual, ressaltando os investimentos do programa MS Ativo, que prevê mais de R$ 1 bilhão em obras nos 79 municípios do Estado.

“Temos um governo próspero, verde e digital. Universalizaremos água e esgoto até 2026, avançamos na pavimentação, temos o menor índice de desemprego do Brasil e buscamos mais investimentos com parcerias internacionais. Isso é fruto de trabalho conjunto do governador e da população”, pontuou.

Já o deputado Zeca do PT (PT) elogiou o discurso de João Henrique e rebateu a fala de Pedrossian Neto, destacando o papel do Governo Federal nas ações em Mato Grosso do Sul.

“É cômodo dizer que entregaram obras nos 79 municípios. Grande parte das casas são do programa federal Minha Casa, Minha Vida. As ações em saúde e segurança também vêm do Governo Lula, além dos programas sociais como o Bolsa Família, Vale-Gás e Pé-de-Meia, que garantem mais de R$ 1 bilhão por ano no Estado”, disse.

O debate reforça a polarização entre base governista e oposição na ALEMS, especialmente diante das recentes medidas de contenção orçamentária e das discussões sobre investimentos em infraestrutura e políticas públicas.

