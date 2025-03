Deputados defendem recursos do Novo PAC para ampliaÃ§Ã£o do Hospital da Vida

Luciana Nassar

Na tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), durante a sessão plenária desta terça-feira (25), a deputada Gleice Jane (PT) defendeu indicação para mudar o objeto contido no contrato do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. “Uma importante indicação para atender as demandas da cidade de Dourados, me reuni ontem com o prefeito Marçal Filho [PSDB] e a pauta é de interesse da população, um clamor importantíssimo. Ao invés de construir uma maternidade com o recurso do Novo PAC, a construção e ampliação do Hospital da Vida”, explicou.

“A indicação será encaminhada ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para que seja atendida essa prioridade, mudando a destinação do recurso financeiro que tinha sido originalmente pactuado para a construção de uma Maternidade tipo 2. Lá temos o Hospital Universitário, com maternidade referência, que atende 300 partos por mês, ou seja, não é uma demanda principal para Dourados a maternidade, então o que estamos solicitando é que seja trocado o objeto do recurso do Novo PAC e seja utilizado na ampliação e construção do Hospital da Vida, que esse sim, tem uma necessidade maior de atendimento à população”, continuou Gleice Jane.

A deputada frisou que o Hospital da Vida não atende apenas o município de Dourados. “A população em Dourados tem reclamado muito da saúde. Dourados é um centro regional que atende toda a região e o Hospital da Vida tem sido bastante questionado em relação ao seu atendimento, é necessário então que tenhamos esse investimento para melhorar o atendimento do Hospital da Vida”, concluiu Gleice Jane.

Presidindo a Mesa Diretora nesa terça-feira, o deputado e 1º secretário da ALEMS, Paulo Corrêa (PSDB), uniu-se à deputada na indicação apresentada. “Eu peço licença para assinar junto à senhora essa indicação de um assunto tão essencial para Dourados. A troca de objeto é algo normal, e é possível que seja feita agora”, informou o parlamentar.

A deputada Mara Caseiro (PSDB) considera a saúde em Dourados uma questão urgente.