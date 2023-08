Deputados estaduais votam três projetos na sessão desta quarta-feira

Divulgação

Na sessão desta quarta-feira, 2, três propostas devem ser apreciadas pelos parlamentares na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) durante a Ordem do Dia. Em discussão única serão analisados dois projetos.

O Projeto de Resolução 14/2023, do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), concede Título de Cidadão Sul-mato-grossense. Já o Projeto de Lei 192/2023, do deputado Junior Mochi (MDB), declara a Utilidade Pública da Associação Hikmat Shrine Pantanal - MS Club, com sede em Campo Grande-MS.

Em primeira discussão será analisado o Projeto de Lei 112/2023, do deputado Renato Câmara (MDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Feira de Exposição Japorã Agrishow - Festa da Agricultura Familiar, realizada no Município de Japorã-MS.

Serviço

As sessões são realizadas no Plenário Júlio Maia, a partir das 9h, e podem ser acompanhadas pela transmissão ao vivo dos canais oficiais da Casa de Leis: TV ALEMS, Rádio ALEMS, Portal da ALEMS, Youtube e Facebook.