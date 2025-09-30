Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 11:49

Buscar

Últimas notícias
X
Política

Deputados votam dez propostas na primeira sessão da semana

Em segunda discussão será apreciado o Projeto de Lei 131/2025, do deputado Coronel David (PL), que institui o "Dia Estadual do Leonismo"

Da redação

Publicado em 30/09/2025 às 10:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ ALEMS

Os parlamentares devem apreciar dez projetos na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) desta terça-feira (30), conforme previsão da Ordem do Dia. As propostas serão analisadas em discussão única, primeira e segunda discussão. A sessão tem início às 9h e é aberta à participação de toda a sociedade.

Em segunda discussão será apreciado o Projeto de Lei 131/2025, do deputado Coronel David (PL), que institui o “Dia Estadual do Leonismo” no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

Os deputados devem votar dois projetos de lei em primeira discussão. O Projeto de Lei 173/2025, do deputado Zé Teixeira (PSDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Feira Literária de Mato Grosso do Sul (FELIT/MS) e dá outras providências. E o Projeto de Lei 211/2025, do Poder Judiciário, dispõe sobre a reorganização das serventias notariais e de registros na sede da Comarca de Corumbá.

Em discussão única, constam sete projetos de resolução. Duas das propostas concedem o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense: o Projeto de Resolução 14/2025, do deputado Paulo Corrêa (PSDB), e o Projeto de Resolução 95/2025, do deputado Gerson Claro (PP).

O Projeto de Resolução 45/2025, proposto pelo deputado Roberto Hashioka (União), institui a Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul.

Quatro projetos de resolução concedem a Comenda do Mérito Legislativo a personalidades específicas: o Projeto de Resolução 37/2025, de autoria do deputado Caravina (PSDB); o Projeto de Resolução 40/2025, da deputada Mara Caseiro (PSDB); o Projeto de Resolução 59/2025, do deputado Coronel David; e o Projeto de Resolução 75/2025, da deputada Lia Nogueira (PSDB).

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS; Facebook e Youtube.

Leia Também

• Deputados aprovam cinco projetos de lei em sessão nesta terça-feira

• Câmara dos Deputados aprova urgência em projeto sobre anistia

• Aprovado projeto que limita ações contra deputados

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Alems

Projeto de lei quer garantir endereço funcional para servidores vítimas de crimes

Alems

Associação de pescadores de Porto Murtinho pode se tornar utilidade pública de MS

Alems

Seminário debate PEC em apoio a agentes comunitários de Saúde

Evento será realizado na segunda-feira, dia 29

encontro

Em SP, Riedel discute sobre gestão pública e estratégia para aumentar a eficiência de MS

Publicidade

Luto

Ex-deputado estadual e conselheiro do TCE-MS, Cícero de Souza morre aos 80 anos

ÚLTIMAS

Trânsito

Acidente na BR-163 deixa um morto e outro ferido em Campo Grande

Colisão entre carretas ocorreu na saída para Três Lagoas

Polícia

Curso no Nova Aquidauana ensina a abrir um negócio de sucesso

Capacitação acontece entre 1º e 3 de outubro e tem inscrições abertas no CRAS II

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo