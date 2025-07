Deputados votam quatro projetos de lei nesta terça em MS

Alems, Assessoria

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul votam na manhã desta terça-feira (7), o Projeto de Lei 140/2025, do Poder Executivo.

A proposta muda a redação das leis 5.829/2022 e 5.830/2022 para, conforme o Governo, reforçar a segurança jurídica nas Parcerias Público-Privadas (PPPs) no setor de Saúde, especialmente ao autorizar o Poder Executivo a utilizar recursos do Estado para constituir garantias em contratos de PPP relacionados a investimentos ou a serviços nas áreas médica, sanitária, hospitalar e de apoio.

Outros projetos em pauta

De autoria do deputado Junior Mochi (MDB), o Projeto de Lei 146/2025 volta ao plenário por sofrido uma emenda substitutiva integral do próprio autor.

A matéria, que foi votada na sessão de quinta-feira (3) com aprovação unânime dos parlamentares, também proíbe as operadoras de negarem aos autistas a contratação de seus planos ou lhes impor carências ou custos abusivos em comparação aos planos ofertados a demais usuários contratantes.

Em primeira discussão, está na pauta o Projeto de Lei 127/2025, de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD). A proposta cria a “Campanha Fogo Zero”, a ser realizada anualmente no mês de maio, com o objetivo reforçar a cultura de prevenção aos incêndios florestais, por meio de ações educativas, realização de cursos de capacitação, entre outras ações.

Os parlamentares também devem votar, em discussão única, o Projeto de Resolução 05/2025, de autoria do deputado Pedro Caravina (PSDB). A proposição institui, na Alems (Assembleia Legislativa), a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem aos profissionais de rodeio.

