Distrito de Taunay recebe secretária para assinatura de 65 contratos de casas

Agenda no distrito / João Eric/ O Pantaneiro

Na manhã desta segunda-feira, 7, o distrito de Taunay recebeu a secretária de Estado de Habitação, Maria do Carmo, para dar início ao programa OGA-PORÃ – Minha Casa, Minha Vida Rural, por meio do qual 65 famílias serão atendidas com a construção de casas próprias. Trata-se de uma parceria entre a Prefeitura de Aquidauana, o Governo de MS e o Governo Federal.

Na subprefeitura de Taunay, reuniram-se diversas autoridades, como a secretária de Estado de Habitação, Maria do Carmo; o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico; o vereador Fred Frank, representando a Câmara de Vereadores; o cacique Célio Fialho (Aldeia Bananal); o cacique Julison Farias (Água Branca); o cacique Cláudio Lipu (Aldeia Imbirussu); Tamanaka e Analú (representantes da Caixa), além de moradores da região.

As famílias presentes assinaram os contratos para a construção da casa própria, dando início ao projeto que prevê 65 atendimentos no total, sendo 35 casas destinadas à Aldeia Bananal, 15 casas à Aldeia Água Branca e 15 casas à Aldeia Imbirussu.