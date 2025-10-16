Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 13:33

Buscar

Últimas notícias
X
Lei

Doentes renais crônicos são reconhecidos como pessoas com deficiência em MS

Nova norma é de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB)

Da redação

Publicado em 16/10/2025 às 10:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Wagner Guimarães/Alems

A partir desta quinta-feira (16), a Lei Estadual 6.485 de 2025 reconhece pacientes com doença renal crônica como pessoas com deficiência, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Nova norma é de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Para obter esse reconhecimento, a lei define que as pessoas diagnosticadas com doença renal crônica em tratamento no estado “poderão ser reconhecidas como pessoas com deficiência, desde que se enquadrem nos requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015”.

Ou seja, será considerada pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, desde que observado o disposto no § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 13.146, de 2015”.

O deputado argumentou que o IBGE estima que mais de 10% da população com essa doença tenha mais de 65 anos de idade, bem como 90% dos pacientes são pessoas de extrema carência socioeconômica, pois não conseguem trabalhar durante o tratamento, devido a continuidade da hemodiálise.

“Sabemos que os que dependem do procedimento de hemodiálise para substituir a função dos rins, apresentam impedimento de longo prazo de natureza física e, obviamente, devem ter reconhecida e equiparada a condição de pessoa com deficiência. Outros estados já incluíram a equiparação em suas leis e em atendimento ao princípio da dignidade humana, essa lei visa a inclusão social e o acesso a direitos para o bem estar da população renal crônica”, explicou Paulo Corrêa.

Leia Também

• CRAS realiza reunião com famílias no bairro Nova Aquidauana

• Empreendedores participam de palestra sobre gestão de vendas em Aquidauana

• Aquidauana oferece 39 vagas de emprego nesta quinta-feira

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Após 121 anos, Aldeia Água Branca empossa a primeira mulher cacica de Nioaque

Política

Corguinho recebe a 4ª Comitiva Leite Ativo para fortalecer a produção leiteira

Política

Prefeitura de Bonito suspende contratos após operação do MP por fraudes em licitações

Ação investiga organização criminosa suspeita de desviar quase R$ 4,4 milhões em obras e serviços de engenharia

Polícia

Homem inventa roubo com sequestro para justificar à esposa a noite de MS

Publicidade

Política

Rota Bioceânica: prefeitos assinam compromisso e consolidam posição estratégica de MS

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende 343 kg de drogas em carro clonado na BR-262

Motorista foi preso em flagrante com maconha e skunk em veículo com placas falsas e registro de furto

Educação

Fies: inscrições para vagas remanescentes começam no dia 23 de outubro

Período de inscrição é de 23 a 30 de outubro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo