É hoje o Seminário Estadual do Leite na Alems

Deputado estadual Renato Câmara / Assessoria de Comunicação ALEMS

Acontece nesta terça-feira (3), o III Seminário Estadual do Leite, a partir das 13h, no Plenário Júlio Maia. O deputado Renato Câmara (MDB), coordenador da Frente Parlamentar do Leite, é o proponente do evento, que conta com o apoio da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Mato Grosso do Sul (CSPLMS), e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Câmara deixa um recado a todos sobre a importância do leite em nossas vidas. “O leite vai além da nutrição. Ele representa saúde, crescimento e uma importante ação de política pública. No 3º Seminário Estadual do Leite, vamos debater a relevância estratégica desse alimento fundamental em todas as fases da vida, da infância à maturidade. Um evento que conecta ciência, alimentação e compromisso social”, frisou o parlamentar.