Eduardo Leite "lança" Beto Pereira como pré-candidato à Prefeitura da Capital

As eleições municipais de 2024 já são um dos assuntos mais comentados no meio político, dentre as especulações dos possíveis nomes para as candidaturas. Durante o evento do PSDB 'Diálogos Tucanos' realizado na manhã de sábado (8), em Campo Grande, o nome do deputado federal Humberto Pereira, o “Beto Pereira” foi confirmado como pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande. Quem fez o anúncio foi o presidente nacional do partido e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Na ocasião, o presidente nacional do PSDB classificou Beto como “a cara que o PSDB quer para a política”. Segundo ele, o partido quer ser uma “alternativa equilibrada” em um cenário polarizado entre a direita e a esquerda.

“O Beto Pereira é a cara do que a gente quer para a política. Ele já é o pré-candidato aqui em Campo Grande e, a partir de agora, no restante do País vamos ter o programático e o pragmático para ter estratégias de viabilidade, não apenas para candidaturas de prefeituras e vereadores, mas já projetando 2026, quando acontecem as eleições para presidente, governadores e legisladores. Vamos definir, onde tem a viabilidade e vamos concentrar esforços”, afirmou Eduardo Leite à imprensa.

Faltando 1 ano e 3 meses para as eleições, vale ressaltar que o candidato deverá ainda ser votado em convenção. Nesse sentido, Beto Pereira preferiu não se colocar como candidato, mas confirmou estar à disposição do partido e caso seja o desejo da população.

“Campo Grande passa por problemas graves. Existe um clamor da população nos dias atuais e nossa missão para o momento é apresentar um plano de governo com soluções. Tem que surgir de um desejo da sociedade e se eu puder contribuir, estarei aqui”, disse o deputado federal Beto Pereira.

Os eventos “Diálogos Tucanos” pelo Brasil devem terminar em setembro, quando o partido terá então o ponto de partida das estratégias para as próximas eleições, segundo Eduardo Leite. No final dos encontros, o partido deve apresentar um seminário, com resultados consolidados de toda a jornada.