Eduardo Riedel deixa o PSDB e se filia ao PP

A saída de Riedel já era esperada nos bastidores tucanos / Saul Schramm/Governo do Estado

Nesta manhã, Riedel participou de um evento no Senado Federal, em Brasília, ao lado de lideranças do PP. "Me filiou ao Progressista junto com grandes lideranças do Brasil, como nossa senadora Teresa Cristina, que me fez o convite. Venho animado e com um propósito dentro da agenda que o partido oferece para o Brasil", declarou o governador.

Nesta terça-feira, 19, governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, oficializou sua filiação ao PP (Progressistas), conforme registro no sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A mudança marca o fim da presença do PSDB no comando de governos estaduais, intensificando a crise enfrentada.

A saída de Riedel já era esperada nos bastidores tucanos. Nos últimos meses, ele vinha indicando que poderia trocar de sigla, especialmente diante das indefinições do PSDB quanto à fusão com o Podemos. O governador aguardava o desfecho das negociações para tomar uma decisão, mas a proposta de união acabou fracassando por divergências internas entre as lideranças partidárias.

Mesmo tendo manifestado apoio público à fusão entre PSDB e Podemos durante reunião em junho — onde afirmou desejar o fortalecimento da legenda —, Riedel optou por buscar novo espaço político, mirando o fortalecimento de sua base para uma possível reeleição em 2026.

Antes de oficializar a mudança, ele comunicou sua decisão ao presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. Riedel chegou a ser sondado tanto pelo PP quanto pelo PSD, mas acabou optando pela sigla liderada em Mato Grosso do Sul pela senadora Tereza Cristina.

Com sua saída, o PSDB fica sem governadores eleitos nas eleições de 2022. Outros dois gestores estaduais que haviam sido eleitos pelo partido, Eduardo Leite (RS) e Raquel Lyra (PE), também migraram para o PSD nos primeiros meses deste ano.

