Eduardo Riedel recebe em Campo Grande o cônsul dos EUA

Governador Eduardo Riedel / Bruno Rezende

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) cumpre agendas em Campo Grande nesta quarta-feira (2).

Hoje, a partir das 11h, ele recebe o cônsul dos EUA, Richard Glenn, na sala de reuniões do Receptivo, no Parque dos Poderes. Entretanto, a pauta não foi divulgada.

Ainda consta na agenda do governador uma reunião virtual sobre a Lei do Marco Temporal. A Lei 14.701 traz a previsão da teoria do Marco Temporal, no artigo 4º, a qual estabelece que os povos indígenas tinham que estar habitando determinados locais em 5 de outubro de 1988 para que seja possível realizar a demarcação de terra indígena de ocupação tradicional.

Durante a tarde, Riedel cumpre agenda interna.