Governador Eduardo Riedel volta ao trabalho após 20 dias de férias

Governador Eduardo Riedel

O governador Eduardo Riedel (PSDB), volta ao trabalho nesta segunda-feira (15), após 20 dias de férias. Hoje, conforme a assessoria de imprensa, ele cumpre agenda de compromissos internos.

Nas redes sociais ele disse: "Nada melhor que um tempo ao lado da família para recarregar as energias. Voltando com força renovada para 2024".

Conforme o Campo Grande News, Riedel reassume a cadeira de governador ocupada inicialmente por Gerson Claro (PP), presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e depois pelo vice José Carlos Barbosa (PP), o Barbosinha.

Os dois substitutos tiveram agendas movimentadas enquanto estiveram no comando do Estado, incluindo os redutos eleitorais deles, as regiões de Sidrolândia e Dourados. Tudo devidamente registrado até com nomes em placas de inauguração de obras.

Para os próximos dias a expectativa é grande em relação a mudanças no secretariado, principalmente em em relação ao titular da pasta de Governo e Gestão Estratégica, Arlei Caravina (PSDB). Nos bastidores da política seguem os rumores de que ele deve deixar a secretaria para voltar a assumir a cadeira de deputado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Caravina estaria em busca de mais tempo para acompanhar de perto a campanha da esposa, pré-candidata à prefeita de Bataguassu. Questionado sobre o assunto o secretário disse que só falaria disso na volta das férias. O período de descanso dele acaba nesta terça-feira (16).

Se Caravina retornar ao legislativo, quem perde a cadeira é João César Mattogrosso, suplente dos tucanos. Dizem que o favorito para a vaga de secretário é o adjunto da Segov, Frederico Felini, mas existem outros nomes circulando.