27 de Outubro de 2025 • 19:12

Eduardo Rocha deixa Casa Civil e Walter Carneiro assume o cargo

Mudança reforça perfil técnico no governo Riedel, enquanto Rocha deve disputar vaga na Assembleia em 2026

Redação

Publicado em 27/10/2025 às 14:46

Walter Carneiro, o vice-governador Barbosinha e Eduardo Rocha: mudança na Casa Civil / Reprodução/ O Jacaré

O ex-deputado estadual Eduardo Rocha (MDB) deixou o comando da Secretaria da Casa Civil do Governo de Mato Grosso do Sul. O desligamento ocorreu a pedido do próprio Rocha e foi oficializado por meio de decreto do governador Eduardo Riedel (PP), publicado nesta segunda-feira (27).

Com a saída, o cargo passa a ser ocupado por Walter Benedito Carneiro Júnior, ex-presidente da Sanesul e até então secretário adjunto da pasta. Carneiro, que concorreu a deputado federal nas últimas eleições e ficou como suplente, passa agora a integrar o primeiro escalão do governo.

A mudança, segundo o portal, reforça o caráter mais técnico da equipe de Riedel. Atualmente, apenas o secretário de Fazenda, Flávio de Oliveira Mendes, possui trajetória política — ele já foi vereador de Campo Grande pelo PSDB. Já o secretário de Governo, Rodrigo Perez, vem do setor privado e nunca disputou eleições.

Outros nomes com perfil técnico incluem Jaime Verruck (Meio Ambiente e Planejamento), Hélio Queiroz Daher (Educação), Maurício Simões Corrêa (Saúde), Antônio Carlos Videira (Segurança Pública), Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira (Assistência Social), Viviane Luiza da Silva (Cidadania) e Guilherme Alcântara (Infraestrutura).

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSD), segue como principal aliado político de Riedel e deve repetir a parceria nas eleições de 2026.

Conforme O Jacaré, Eduardo Rocha deixou o governo para se candidatar novamente a deputado estadual no próximo pleito. Sua esposa, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, é cotada para disputar o Senado, possivelmente com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Essa movimentação poderia gerar desconforto político para Riedel, que tem se alinhado mais à direita e deve contar com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Há ainda especulações de que Simone possa concorrer por Mato Grosso do Sul ou São Paulo, e até trocar o MDB pelo PSB, partido que integra a base do governo federal.

