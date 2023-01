PGE/MS garante segurança jurídica e políticas públicas para gestores em MS

Ana Carolina Ali Garcia está no comando da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/MS) / Divulgação

O governador Eduardo Riedel deu posse à Ana Carolina Ali Garcia, para o comando da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/MS).

O objetivo é manter o exercício das atividades governamentais, a tomada de decisões que impactam a vida dos cidadãos sul-mato-grossenses e o desenho das políticas públicas do novo Governo em consonância com o ordenamento jurídico (Constituição Federal, leis e decretos), e especialmente com os princípios que regem a Administração Pública.

A ideia é trazer resultados positivos e eficazes para a administração estadual e segurança jurídica aos gestores.

“Assumimos com muita responsabilidade e vontade de acertar a missão de estar à frente da PGE/MS, acreditando no trabalho coletivo dos Procuradores e servidores da Instituição e nos bons valores dessa gestão em prol do Mato Grosso do Sul. Vamos conduzir o órgão responsável pela representação do Estado e defesa dos seus direitos e interesses, em juízo e na esfera administrativa, e exercer o assessoramento e consultoria jurídica do ente focados na legalidade, na justiça, na probidade e na moralidade públicas”, frisou Ana Carolina.

No escopo das responsabilidades da PGE, a eficiência e a apresentação de propostas resolutivas para a solução das demandas foram determinadas pelo novo comando estadual. Além de primar pelo comprometimento com o patrimônio e o interesse públicos e o cumprimento das missões constitucionais, buscando o melhor resultado para o Estado e para a sociedade sul-mato-grossense.

A PGE também tem a função de assessorar juridicamente os gestores públicos e prestar consultoria jurídica em todas ações que envolvam os projetos da gestão pública de Mato Grosso do Sul.