Eleição na Assomasul tem apenas uma chapa registrada

A eleição será realizada no dia 10 de janeiro / Divulgação

Apenas uma chapa foi registrada para concorrer à presidência da Assomasul (Associação de Municípios de Mato Grosso do Sul), a de reeleição. A inscrição terminou no dia 31 de dezembro.

Na chapa de Valdir constam 20 nomes entre secretário-geral, tesoureiro, vice-presidência e segunda vice-presidência. A definição é para o biênio de 2023/2024.

A eleição será realizada no dia 10 de janeiro, das 8h às 17h, na sede da Assomasul.

Consenso

Houve um consenso entre os prefeitos para garantir a permanência de Valdir Júnior, prefeito de Nioaque, na presidência da Assomasul – Associação de Municípios de Mato Grosso do Sul.

A decisão foi tomada após Valdir e os prefeitos aliados conquistarem resultados significativos para a entidade durante o primeiro mandato.

O Consenso foi apoiado pelo governador Eduardo Riedel e pelo ex-governador de MS, Reinaldo Azambuja.

A chapa de consenso tem como primeiro vice-presidente o prefeito de Antônio João, Marcelo Pé, como segunda vice-presidente, a prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, como secretário-geral, o prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisostomo da Silva, como primeiro tesoureiro, o prefeito de Itaquiraí, Thalles Henrique Tomazelli, e como segundo tesoureiro, o prefeito de Rio Negro, Cleidimar da Silva Camargo.

Valdir conduziu o diálogo entre Governo do Estado e municípios para definir as estratégias de combate à epidemia de Covid 19. Essa ação fez o Mato Grosso do Sul liderar o ranking de vacinação no Brasil.

A atual diretoria esteve atuante nas discussões importantes junto a CNM – (Confederação Nacional de Municípios) tais como a PEC que incluiu o parcelamento da dívida previdenciária dos municípios com regimes geral e próprio e a PEC que proíbe a criação de despesas para os municípios sem determinar a fonte de custeio, entre outras.

A Assomasul também esteve na interlocução com o Governo do Estado para a criação do Portal que permite o acompanhamento em tempo real da distribuição do ICMS e IPM e foi protagonista na aprovação do REFIC do Tribunal de Contas.

Além disso, a atual gestão participou de eventos municipalistas, seminários e congressos e levou o nome da Assomasul para várias partes do Brasil e América do Sul, fazendo com que a Associação se tornasse referência em ações municipalistas.