Eleição suplementar em Bandeirantes acontece neste domingo

Os eleitores de Bandeirantes (MS) voltarão às urnas neste domingo, 6 de julho, para escolher novos representantes para os cargos de prefeito e vice-prefeito. A eleição suplementar será realizada pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul, por meio da 34ª Zona Eleitoral, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmou, no dia 29 de maio, a inelegibilidade de Álvaro Nackle Urt, candidato mais votado no pleito de outubro de 2024.

Votação

A votação ocorre das 7h às 16h, seguindo o horário oficial de Mato Grosso do Sul, nos mesmos locais utilizados nas eleições regulares. Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto. O e-Título, com foto liberada no aplicativo, também é válido como identificação.

Ao todo, 6.948 eleitores estão aptos a participar do processo eleitoral no município.

Apuração

A apuração dos votos começa imediatamente após o encerramento da votação, às 16h, no cartório da 34ª Zona Eleitoral, localizado na rua Arthur Bernardes, 2215 – Centro. A totalização será feita no próprio cartório, e os resultados poderão ser acompanhados em tempo real por meio do site e do aplicativo Resultados da Justiça Eleitoral.

