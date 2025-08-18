Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 08:20

Corumbá

Eleições na Bolívia tem fronteira fechada e 2º turno

Em Corumbá, cidade que faz fronteira com Puerto Quijarro e Puerto Suárez, 289 eleitores foram às urnas

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 06:44

Fronteira entre Corumbá e a Bolívia / Foto: Diário Corumbaense

Mais de 7,5 milhões de bolivianos maiores de 18 anos foram às urnas no domingo (17), para eleger o novo presidente da República, que comandará o país pelos próximos cinco anos. No exterior, 369.308 cidadãos também podem participar do pleito, mas apenas para escolher presidente e vice.

Em Corumbá, cidade que faz fronteira com Puerto Quijarro e Puerto Suárez, o movimento de eleitores começou cedo, sendo que a fronteira foi fechada às 0h de sábado (16).

Às 08h, a votação, por meio de cédulas impressas, começou no Consulado Boliviano, localizado na rua Sete de Setembro, quase esquina com a avenida General Rondon. Este é o único ponto de votação habilitado em Mato Grosso do Sul, segundo o Diário Corumbaense.

Na cidade, são 289 eleitores aptos a votar. Votos nulos e em branco não são contabilizados como válidos, servindo apenas para fins estatísticos.

O voto é obrigatório e, após depositar a cédula, o eleitor recebe um certificado que deve ser apresentado em instituições públicas nos 90 dias seguintes.

Se houver segundo turno, ele será realizado em 19 de outubro. A posse do novo presidente e demais autoridades está marcada para 08 de novembro.

Segundo turno

O senador Rodrigo Paz Pereira e o ex-presidente Jorge "Tuto" Quiroga disputarão a presidência da Bolívia em segundo turno.

Eles foram os dois candidatos mais votados nas eleições presidenciais deste domingo (17/8), marcadas por uma profunda crise econômica no país, uma oposição dividida e uma ruptura dentro da esquerda e do partido Movimento ao Socialismo (MAS), que perderá o poder duas décadas após a primeira vitória eleitoral de Evo Morales em 2005.

