Eleições são encerradas em todo o país; começa apuração dos votos

Divulgação

A votação do primeiro turno das eleições municipais foi encerrada às 17h (horário de Brasília) em todo o país.



Os eleitores que chegaram aos locais de votação antes do fechamento das seções eleitorais vão receber senhas e poderão votar normalmente.



De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a apuração dos votos já começou a ser realizada pelos sistemas eletrônicos da Justiça Eleitoral.



Os dados serão divulgados na medida em que os votos dos eleitores forem enviados pelas seções eleitorais ao tribunal.



Neste primeiro turno, os eleitores votaram para eleger vereadores e prefeitos. Em cinco municípios do país, o eleitorado participou de consultas populares.



O segundo turno da disputa poderá ser realizado em 27 de outubro em 103 municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atinja mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, no primeiro turno.



Não há segundo turno para a disputa para vereador, cujas vagas são definidas em primeiro turno.



Mais de 155 milhões de eleitores estavam aptos a votar em 5.569 municípios.