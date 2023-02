Eleita 3ª vice-presidente da Mesa, Mara Caseiro defende independência e união

Mara Caseiro foi eleita 3ª vice-presidente / Tavane Ferraresi/ Gabriela Rufino

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) foi eleita 3ª vice-presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa após tentar a presidência e decidir abrir mão para formar um consenso. A parlamentar tomou posse nesta quarta-feira (1) e discursou emocionada.

Em nome da bancada do PSDB, ela saudou a chegada de novos membros ao Legislativo Estadual, falou do combate a todo o tipo de violência e destacou a importância da união de todos em prol da população.

Outro ponto abordado em seu discurso foi a necessidade do diálogo e do respeito entre os “representantes do povo”. “Estamos aqui em nome dos quase 3 milhões de moradores de Mato Grosso do Sul. Por isso, estejamos prontos para agir com responsabilidade, elaborando leis, fiscalizando os atos do executivo estadual e, representando com seriedade, a nossa sociedade", disse Mara.

A deputada ainda ressaltou a “urgente necessidade” da união de forças contra a violência em todos os seus aspectos. “Vamos trabalhar para garantir a vida, o respeito e o direito de todos aqueles que não têm voz, especialmente os mais humildes, as crianças e os adolescentes”, disse ela ao mencionar o caso recente da menina Sophia de apenas 02 anos, vítima de maus tratos.

Sobre a candidatura à presidência da Assembleia Legislativa, Mara disse que fez a sua parte.

“Acreditei que era o momento de termos uma mulher na presidência do Legislativo estadual. Quando uma mulher se levanta e alcança um espaço que sempre foi ocupado por homens, ela estimula outras mulheres a se levantarem e irem atrás de seus sonhos”, ressaltou.

Apesar da vontade e empenho, a deputada aceitou o consenso do partido em escolher o parlamentar do PP, Gerson Claro. “Fiz a minha parte! Como deputada, continuarei lutando pela igualdade de direitos e pelo fim da violência contra nossas mulheres”, afirmou.

Mais Votada

Mara Caseiro foi a primeira mulher a receber o maior número de votos da história de Mato Grosso do Sul, para o cargo na Assembleia Legislativa. Ela tomou posse na manhã desta quarta-feira (1º), para o quarto mandato de deputada estadual.