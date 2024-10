Eleitores contam com votação tranquila na Escola Marly Russo

Ronald Regis / Eleições municipais na Escola Marly Russo

As eleições seguem de maneira tranquila na Escola Marly Russo, no Bairro Nova Aquidauana. Estão aptos a votar no local 4,6 mil eleitores, conforme os dados da Justiça Eleitoral. Apesar de existir fila agora pela manhã, não há confusões e as pessoas estão esperando de maneira ordeira o momento de votar.