Barbosinha participa do Fórum Nacional de Governadores em Belém

Vice-governador embarcou na tarde de terça-feira à cidade paraense
O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSD) participa nesta quarta-feira (13), a partir das 9h, XVII Fórum Nacional de Governadores.
O evento acontece no Parque da Cidade, em Belém do Pará, local onde será realizada a COP 30. Barbosinha embarcou ao estado paraense às 14h de terça-feira (12).
Segundo a agenda dele, ele retorna ainda nesta quarta para Campo Grande, junto com a comitiva de MS presente no evento.
