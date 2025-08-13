Barbosinha participa do Fórum Nacional de Governadores em Belém

Vice-governador Barbosinha / Arquivo

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSD) participa nesta quarta-feira (13), a partir das 9h, XVII Fórum Nacional de Governadores.

O evento acontece no Parque da Cidade, em Belém do Pará, local onde será realizada a COP 30. Barbosinha embarcou ao estado paraense às 14h de terça-feira (12).

Segundo a agenda dele, ele retorna ainda nesta quarta para Campo Grande, junto com a comitiva de MS presente no evento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!