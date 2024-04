Vereadores aquidauanenses conseguem em Brasília R$ 5 milhões em emendas

Divulgação

Os vereadores Humberto Torres, Sargento Cruz, Valter Neves, Sebastiãozinho do Taboco, Everton Romero e Marquinhos Taxista estiveram na semana passada, em Brasília, onde cumpriram agenda nos gabinetes dos senadores e deputados federais por Mato Grosso do Sul, com intuito de garantir a conquistas de recursos através de emenda parlamentar para investimentos em obras de infraestrutura no município de Aquidauana.

A comitiva aquidauanense foi recebida pelos deputados Beto Pereira, Dagoberto Nogueira, Geraldo Rezende, Vander Loubet e os senadores Nelsinho Trad e Tereza Cristina.

Juntos os vereadores captaram mais de R$ 5 milhões em emendas além de protocolar inúmeros ofícios nos gabinetes. Segundo eles, a agenda foi produtiva e trouxe o esperado para o município.

“Fizemos uma agenda positiva com várias visitas e conversas importantes sobre as necessidades da nossa cidade”, revelou Valter.

Os parlamentares afirmaram também que foram destravados recursos para aquisição de patrulhas agrícolas, bem como recursos federais destinados as ações e serviços de saúde de média e alta complexidade.

Este contato com lideranças políticas fortalece e estreita vínculo entre os parlamentares resultando em investimentos nas diversas áreas como saúde, educação, obras e entre outras. Os vereadores de Aquidauana, com estas ações, cumprem com uma das atividades do parlamento que representa a população. “O compromisso dos parlamentares em liberar recursos para o município de Aquidauana, permite ao prefeito Odilon Ribeiro planejar e executar ações que promovem o desenvolvimento e melhoram a qualidade da infraestrutura da cidade”, explicam os vereadores.