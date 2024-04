Em comemoração aos 175 anos, Riedel visita Nioaque nesta segunda-feira

Riedel ao lado do prefeito de Nioaque, Valdir Jr e deputado Paulo Corrêa / Mariana Anjos, Assessoria

Nioaque completa nesta segunda-feira (8), 175 anos de criação e após um fim de semana de comemoração, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, visita o município nesta manhã.

Às 8h20, Riedel passou pela obra de construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto – Programa Avançar Cidades - 3ª Etapa e participou da inauguração da pavimentação da Vila Santa Amélia (1ª Etapa).

Já às 9h, esteve na inauguração do asfalto da Vila Gumercindo de Andrea (obra da prefeitura), na rua Coronel Pedro José Rufino esquina com rua Coronel Camisão. Às 9h30, participa da inauguração do asfalto da Vila Onicio (obra da prefeitura), na avenida General Klinger, esquina com rua Calógeras.

Por volta das 10h, entrega do grupo gerador de energia, da sala de Raio-X completa e entrega de 02 ambulâncias do HPP Aroldo Lima Couto e entrega da obra de modernização da iluminação pública tradicional em diversos logradouros do centro da cidade com luminárias led de 50w, 100w e 150w e postes

ornamentais no Hospital de Pequeno Porte Aroldo Lima Couto.

O governador às 11h, inaugura a quadra poliesportiva da EM Noé Nogueira e entrega 01 ambulância 4X4, além de assinar o termo de compromisso para sinalização viária no município .

Há ainda na agenda o lançamento de obras em parceria:

•Revitalização da Praça IV de novembro.

•Santa Amélia – Asfalto no acesso do Bairro Baía.

•Cobertura de 02 quadras poliesportivas.

•Construção de 01 quadra poliesportiva na Aldeia Cabeceira.

Local: Escola Municipal Noé Nogueira - Colônia Conceição - Zona Rural



Durante a tarde, Riedel cumpre agendas internas em Campo Grande.