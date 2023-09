Em Dourados, Mattogrosso se reuniu com entidades e prestigiou posse na UEMS

Universidade está presente em 28 municípios / Foto: Divulgação

O deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) iniciou a última semana do mês de setembro visitando a região sul do estado, passando por Ponta Porã, Laguna Carapã e na última terça-feira, 26, esteve em Dourados. Após visitar entidades, participou da posse do Reitor e da Vice-Reitora da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Para recepcionar demandas dos moradores da segunda maior cidade do estado, o parlamentar percorreu o município e se reuniu com representantes da Igreja Presbiteriana que coordenam a Missão Caiuá, da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção 4ª Dourados e da Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados).

“Nosso objetivo é multiplicar as ações do nosso mandato, sempre com a atenção voltadas aos diversos segmentos que representam a população, para que possamos construir avanços. Tivemos uma agenda muito produtiva em Dourados, onde fomos recepcionados pelos presidentes e corpo administrativo dessas entidades, com relevantes encaminhamentos”, destaca o deputado João César Mattogrosso.

Reconhecido pelo slogan “Chama o João”, o parlamentar também concedeu entrevistas, onde apresentou os destaques de seu mandato. “Temos uma pauta diversificada, que vai desde a atenção às políticas públicas para mulheres até o agronegócio, que é o setor em que empreendo. Acredito no poder do diálogo e, acima de tudo, na política de resultados”, reforçou João César.

Além disso, o deputado também chamou atenção para a participação dos jovens na política. “Precisamos de mais jovens na política da região, queremos fortalecer nossa base apostando em novos nomes, até porque meu mandato tem a juventude como uma das suas pautas prioritárias”, afirmou.

Posse

O prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho, reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), foi reconduzido ao cargo após ser reeleito para mais quatro anos de mandato, juntamente com a vice-reitora, profa. Drª. Lucina Ferreira da Silva. O mandato à frente da UEMS terá vigência de 2023 a 2027.

Para o deputado João César Mattogrosso, que acompanha o trabalho da instituição há anos, a solenidade foi mais que especial. “É um prazer fazer parte desse momento emblemático, pois o prof. Dr. Laércio de Carvalho é muito competente e realizou um grande trabalho ao lado da profa. Dra. Celi Neres. Agora nesse novo ciclo com a vice-reitora profa. Dra. Luciana será um novo tempo de realizações, que desejamos ser transformadores, com novas oportunidades, inovação, tecnologia, inclusão e desenvolvimento para o ensino superior em nosso Estado”, enalteceu.