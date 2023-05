Em MS, PSDB pode chegar a 47 prefeitos

Chico Ribeiro/ Portal do MS

Depois de pular de 37 para 40 prefeitos, o PSDB pode chegar a 47 prefeitos, ampliando a hegemonia em Mato Grosso do Sul. Destes sete, cinco devem se filiar já em junho.

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), presidente estadual do partido convenceu mais cinco prefeitos a se mudarem para o partido que tem o Governo do Estado nos próximos anos.

Já estão nos planos do PSDB e na fila de filiações os prefeitos de Santa Rita do Pardo, Lúcio Roberto Calixto, eleito pelo Podemos; de Paranaíba, Maycol Queiroz, do PDT; de Ivinhema, Juliano Ferro, eleito pelo União Brasil; Água Clara, Gerolina Alves, eleita no PSD; Antônio João, Marcelo Pé, eleito no DEM.

Reinado não está brincando na missão de aumentar a hegemonia tucana e aguarda resposta de outros prefeitos. Delegado Cleverson (PP), de Costa Rica, e Josmail, de Bonito, foram convidados e também podem se mudar para o ninho tucano.

Com as novas filiações o PSDB se distanciará ainda mais do PP, segundo colocado, com 19 prefeitos.

No mês passado o PSDB filiou os prefeitos de Miranda, Fábio Florença, então PDT; de Tacuru, Rogério Torquetti, ex-Patriota; e de Iguatemi, Lídio Ledesma, eleito pelo PP. (Com InvestigaMS)