Em plenária, Kemp afirma que PT vai apresentar programa para administrar a Capital pela primeira vez

O deputado estadual Pedro Kemp, líder da tendência petista Avante, no Estado, fez pronunciamento nesta manhã (23), durante a plenária municipal do Partido dos Trabalhadores, na Câmara de Vereadores, e deu o pontapé no que está por vir para as eleições municipais do ano vem.

Ele afirma que o PT tem todas as condições para disputar a prefeitura, vencer as eleições e pela primeira vez apresentar o seu programa para a Cidade Morena. Durante a sua fala, as correligionárias professoras Eugênia, Bartô, a advogada, Gisele Marques e a deputada federal Camila Jara chegaram ao plenário, onde sinalizaram um consenso para que o PT em Campo Grande seja forte candidato ao executivo municipal.

“Com o presidente Lula, é chegada a hora do PT apresentar seu programa para governar a Capital pela primeira vez”, disse Kemp. No dia 5 de outubro o partido deve referendar o nome da pré-candidata pelo PT à prefeitura de Campo Grande, Camila Jara.