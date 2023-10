Em Sessão Ordinária, coordenador da Pastoral Familiar fala sobre a Vida

Ronald Regis / O Pantaneiro

Na Sessão Legislativa desta terça-feira (17), os vereadores da Câmara Municipal de Aquidauana receberam o coordenador regional da Pastoral Familiar, Augusto Nepomuceno.

Na Tribuna do Povo, o representante falou sobre a Semana Nacional da Vida, onde as dioceses, paróquias e comunidades de todo o país celebraram com diversas ações a Campanha.

A proposta é da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e neste ano o tema foi “Adoção: Amor com laços do coração”.

A iniciativa é encerrada com o Dia do Nascituro, dia 8 de outubro, momento para o qual são motivadas manifestações públicas em favor das crianças que ainda estão no ventre materno e contra o aborto.

Segundo Augusto, a iniciativa busca conscientizar as famílias da importância da adoção, da vida e da missão da Igreja.

“Estamos muito felizes com a manifestação dos nossos vereadores a favor da vida. Esse é um tema importante e precisamos proteger e defender os valores cristãos”, disse.

Legislativo

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, no mês de setembro, moção de Repúdio à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, que propõe a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação.

A moção de repúdio reflete a opinião predominante entre os vereadores que utilizaram da Tribuna, nesta terça-feira (17), para declarar apoio e defender a causa da Vida.

Veja as entrevistas: