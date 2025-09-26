Em SP, Riedel discute sobre gestão pública e estratégia para aumentar a eficiência de MS

Ludyney Moura

Lideranças nacionais reunidas para discutir diversos temas relacionados à gestão pública e estratégias para aumentar a eficiência dos estados. Foi nesse cenário, durante o Encontro de Líderes Comunitas 2025, realizado nesta sexta-feira (26) em São Paulo (SP), que o governador Eduardo Riedel apresentou os principais pontos que norteiam o trabalho contínuo do Governo de Mato Grosso do Sul para tornar cada vez mais produtiva administração estadual, com resultados além dos números e que influenciem positivamente a vida dos sul-mato-grossenses.

Ao lado dos governadores Eduardo Leite e Mauro Mendes (Rio Grande do Sul e Mato Grosso, respectivamente) e dos prefeitos João Campos e Ricardo Nunes (Recife e São Paulo, respectivamente), além do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Pedro Paulo Teixeira, Riedel mostrou as ferramentas de gestão que colocaram Mato Grosso do Sul em posição estável fiscal e economicamente, com plena capacidade para investimentir em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional, como infraestrutura, educação e qualificação profissional.

"Quando assumimos, a primeira medida foi elaborar um plano muito focado nas necessidades reais das pessoas. É fácil se perder na administração pública sem foco. Por isso, fizemos um planejamento estratégico que se desdobra em contratos de gestão, com forte uso da tecnologia. Em 2020, Mato Grosso do Sul ocupava a 21ª posição no ranking nacional de serviços digitais. Hoje estamos em 9º lugar. E essa evolução aconteceu em pouquíssimo tempo, justamente porque estabelecemos foco e liderança", frisou o governador.

Riedel contou ainda como a tecnologia tem um papel central no Estado e foi uma aliada para implementar diversas inovações na gestão, aumentando consideravelmente a eficiência em todas as áreas e no atendimento ao cidadão como um todo, oferecendo soluções proativas e de fácil e amplo acesso, além de abrir um leque aos próprios gestores para encontrar soluções aos problemas que persistem ou surgem no decorrer do trabalho.

"Para viabilizar essa transformação, foi necessário estruturar o Estado de forma compatível com sua vasta extensão territorial e número de municípios. Nesse processo, uma Parceria Público-Privada (PPP) de fibra ótica foi essencial para a construção de uma infraestrutura digital robusta, conectando todos os municípios com alta capacidade de redundância. A rede alcança 1.517 prédios públicos, incluindo escolas, órgãos de segurança e unidades de saúde", destaca o governador ao citar a Infovia Digital como um exemplo de tecnologia fortaleceu a gestão.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!