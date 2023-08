Emendas do deputado Gerson vão atender 34 municípios e 14 instituições filantrópicas

Luciana Nassar/Wagner Guimarães

O deputado Gerson Claro (PP), presidente da Assembleia Legislativa, destinou recursos via emenda parlamentar para 34 municípios, 14 instituições filantrópicas e 4 escolas estaduais. Do valor total de R$ 2 milhões que corresponde a cota de cada parlamentar, o deputado empenhou mais da metade, cerca R$ 1 milhão, para investimento e custeio da saúde, R$725.500,00 são para projetos na área da assistência social e R$ 200 mil destinados a compra de equipamentos para educação.

Nesta quarta-feira, o governador Eduardo Riedel assinou na Assembleia, R$48 milhões em emendas parlamentares. A primeira parcela dos recursos, R$22,1 milhões, recurso destinado aos fundos municipais de Saúde. Nesta modalidade, Gerson destinou R$790 mil.

Entre as entidades beneficiadas pelo deputado Gerson Claro estão a APAE de Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Cassilândia e Itaporã. Na área de educação, o deputado destinou recursos para compra de ar condicionado, equipamentos multimídia, impressoras, notebook e armários, Datashow.

Gerson lembra que as emendas são resultado de um trabalho dos deputados e da parceria com o Governo do Estado. “Recebemos o governador, a sua equipe, os prefeitos e as entidades para fazer aplicação do recurso que é destinado pelo parlamentar. Aqui nesta Casa, o governador encontra respaldo para fazer de Mato Grosso do Sul esse estado próspero, que está sendo hoje”, declarou.