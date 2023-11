Emendas federais: governador e bancada de MS definem recursos para orçamento de 2024

Reunião no gabinete / Foto: Saul Schramm/Governo do Estado

Com foco no desenvolvimento do Estado, o governador Eduardo Riedel se reuniu nesta terça-feira (14) com a bancada federal para definir as emendas para orçamento de 2024. Neste encontro ficou acordado recursos para áreas importantes como infraestrutura, saúde, segurança e educação. As universidades públicas e consórcios municipais também serão contemplados.

Ao todo são R$ 317 milhões em emendas de bancada para atender Mato Grosso do Sul, que estarão previstos no orçamento de 2024 da União. O projeto já está em tramitação no Congresso Nacional e as emendas devem ser definidas até o dia 23 de novembro.

“O Governo discutiu cidade por cidade e os recursos das emendas vão ser bem distribuídas por regiões, em várias áreas importantes, várias áreas como infraestrutura, segurança, educação atendendo as demandas da população”, afirmou o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha.

Para o coordenador da bancada, o deputado federal Vander Loubet, a reunião mostra a boa relação que os parlamentares têm com o Governo do Estado, em um trabalho conjunto para atender melhor a população em suas principais demandas.

“Reunião mostrou a maturidade da bancada, que independente das nossas diferenças, somos convergentes no sentido de defender os interesses do Mato Grosso do Sul. Isto mostra a boa relação que a bancada federal tem com o governador. Quem ganha com isto são nossos municípios, as pessoas que moram lá na ponta”, destacou o deputado.

Consórcios e Sul-Fronteira

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, destacou que na reunião ficou definido que os oito consórcios intermunicipais serão contemplados com recursos das emendas federais, no valor de R$ 55 milhões, para aquisição de equipamentos e maquinários.

“Criamos um projeto chamado Rodar Bem MS, onde nós vamos contemplar através da bancada todos os consórcios intermunicipais nas emendas federais. O governador também vai custear toda a manutenção destes equipamentos, insumos, para que eles possam atender as regiões de cada consórcio”, descreveu.

O secretário ainda revelou que serão destinados R$ 11 milhões (emendas) para elaboração do projeto da 3° e 4° etapas da Rodovia Sul-Fronteira, no trecho de Mundo Novo a Sete Quedas. “São mais de 390 km de obra. Os recursos das emendas serão para elaborar o projeto. Esta rodovia já está sendo executada a partir de Aral Moreira até Coronel Sapucai e de Coronel Sapucai a Iguatemi”.

Além do governador participaram da reunião os senadores Nelsinho Trad e Soraya Thronicke, os deputados federais Vander Loubet, Camila Jara, Dagoberto Nogueira, Rodolfo Nogueira, Geraldo Resende, Luiz Ovando, Beto Pereira e Marcos Pollon. Além dos secretários Hélio Peluffo (Seilog), Maurício Simões (Saúde) e Eduardo Rocha (Casa Civil).