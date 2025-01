Emoção marca posse do Prefeito Mauro do Atlântico em Aquidauana

Divulgação

Ontem, (1º), Mauro Luiz Batista (PSDB) tomou posse como prefeito de Aquidauana, junto ao vice-prefeito Dr. Murilo Silva (MDB) e aos 13 vereadores que compõem a legislatura 2025-2028.

A cerimônia, marcada pela emoção e simbolismo, reuniu autoridades civis, militares e religiosas, além de familiares e moradores da cidade, que lotaram a Câmara Municipal e o espaço externo preparado especialmente para a ocasião.

O evento iniciou com uma ministração ecumênica conduzida pelo Bispo Paulo Ely e pelo Padre Paulo Souza, que abençoaram os novos líderes municipais. Após os juramentos e assinaturas dos termos de posse, a Mesa Diretora da Câmara foi eleita por unanimidade para o biênio 2025-2026, com Éverton Romero como presidente.

Ao discursar, Mauro Batista, conhecido como Mauro do Atlântico, destacou a emoção de assumir o cargo máximo da cidade onde nasceu e construiu sua trajetória como empresário e cidadão.

"É um momento de muita emoção tomar posse como prefeito desta terra que tanto amo, onde cresci, aprendi a trabalhar e constituí minha família. É uma honra imensurável poder retribuir à cidade que me deu tanto", declarou Mauro.

O prefeito reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Aquidauana, assegurando à população que cada voto será honrado com trabalho árduo e planejamento. "Podem ter certeza de que eu e minha equipe nos dedicaremos incansavelmente para impulsionar o crescimento da cidade, com uma gestão eficiente e próxima das pessoas", prometeu.

Mauro também fez questão de reconhecer o trabalho de seu antecessor, Odilon Ribeiro, cuja administração encerrou com 95% de aprovação. "A nossa missão será menos árdua porque já temos um caminho demarcado. Odilon e sua equipe mostraram que é possível transformar a cidade e a vida das pessoas. Recebo as chaves da Prefeitura com gratidão e responsabilidade," afirmou o novo prefeito.

A cerimônia encerrou com aplausos emocionados e renovadas esperanças para os próximos quatro anos, marcando o início de um novo capítulo para Aquidauana e seus moradores.