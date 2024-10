Empreendedores de MS serão homenageados com Comenda do Mérito Legislativo

Deputado Roberto Hashioka solicitou homenagem / Luciana Nassar, ALEMS

Empreendedores de Mato Grosso do Sul serão homenageados na próxima quarta-feira (30), a partir das 19h, com a entrega da Comenda do Mérito Legislativo do Empreendedor “Ueze Elias Zahran”.

A homenagem será na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e foi proposta pelo deputado Roberto Hashioka (União) e criada por meio da Resolução 24 de 2024.

“A honraria visa premiar empreendedores e empresários em sua atividade, ao mesmo tempo em que homenageia um dos maiores empresários do nosso Estado e País, no ano em que completa o seu centenário”, destacou o parlamentar.

Quem foi

Ueze Elias Zahran nasceu na cidade de Bela Vista, no dia 15 de agosto de 1924. Ao longo da vida empresarial, ele diversificou investimentos em vários setores da economia, incluindo comércio, agronegócio, alimentação, telecomunicação, indústria e energia. Além do mundo dos negócios, sua mentalidade empreendedora foi aplicada também em iniciativas sociais. Em 2015, ele recebeu da Organização das Nações Unidas (ONU) o título de Guardião dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

O evento é aberto ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.