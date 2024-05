Encerramento da campanha "Seu Abraço Aquece" e palestra marcam a semana

Na agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), entre os dias 20 a 24 de maio de 2024, está prevista a realização de sessões ordinárias, palestra e reuniões de comissões na Casa de Leis e o encerramento da campanha correalizada junto com o Governo do Estado. A Assembleia é localizada na Avenida Desembargador Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

Segunda-feira

O encerramento da "Campanha seu abraço aquece, doe calor e faça o bem" acontece na próxima segunda-feira (20), a partir das 10h30, no saguão da Assembleia Legislativa, com a participação da madrinha da campanha e primeira-dama do Estado, Mônica Riedel. A Assembleia Legislativa é correalizadora na realização desta campanha, uma ação da Secretaria de Estado de Administração (SAD).

Terça-feira

Na terça-feira (21), por proposição do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), haverá reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, na sala Cabo Almi, a partir das 8h. A pauta acontece a pedido da Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul (FADEB/MS) para a explanação dos projetos desenvolvidos pela fundação.

Quarta-feira

Na quarta-feira (22), acontece a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O grupo se reúne, a partir das 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e Caravina (PSDB).

Quinta-feira

Na quinta-feira (23), por proposição da deputada Gleice Jane (PT), a partir das 13h30, o Plenarinho Nelito Câmara sedia a palestra “Fórmulas para Crianças com Alergia Alimentar”, que será ministrada pela Dra. Adriana Cunha Barbosa, alergista imunologista e diretora científica da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional de Mato Grosso do Sul (ASBAI/MS).

Sessões plenárias

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.