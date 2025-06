Encontro estadual reúne vereadores indígenas para fortalecer atuação em MS

Encontro promovido pela Secretaria de Estado da Cidadania / (Foto: Paula Maciulevicius/SEC)

A Secretaria de Estado da Cidadania de Mato Grosso do Sul realiza nesta quinta (26) e sexta-feira (27), em Campo Grande, o Encontro Estadual de Vereadores Indígenas. Com o tema "Qualificação do Legislativo para o Desenvolvimento do Território", o evento reúne os 17 parlamentares indígenas eleitos no estado para momentos de formação, troca de experiências e construção coletiva de políticas públicas a partir das realidades vividas nas comunidades.

Organizado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para os Povos Originários, o encontro tem como foco qualificar e ampliar o protagonismo indígena nas câmaras municipais, respeitando as identidades culturais e fortalecendo a atuação nos espaços de decisão política.

A secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza, abriu o evento com uma fala de reconhecimento às trajetórias dos vereadores e vereadoras indígenas. “Houve um tempo em que falar de projeto para os povos indígenas era sinônimo de recusa. Hoje, temos lideranças ocupando espaços que antes lhes eram negados, mudando a história e fortalecendo a resistência”, afirmou.

Viviane também destacou a importância de expandir a presença indígena em outras instâncias do poder. “Precisamos avançar nos governos, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. A construção deve vir dos territórios para os espaços de poder. É assim que aldeamos a política”, completou.

Para o subsecretário Fernando Souza, o encontro é mais que uma capacitação. “Temos aqui vereadores de diferentes etnias, regiões e mandatos, do primeiro ao quarto. Essa troca é fundamental para reforçar o compromisso com os territórios. Há poucos anos, sequer discutíamos políticas públicas em uma câmara. Hoje, ocupamos esse lugar e precisamos seguir na luta pelo protagonismo indígena”, disse.

O secretário-adjunto da Cidadania, José Francisco Sarmento, também participou do evento e emocionou-se ao lembrar da trajetória de lideranças que hoje são vereadores, professores e doutores. “É fruto de muita luta e resistência. Agora, a missão é seguir com sabedoria, identificando aliados verdadeiros e construindo um caminho coletivo.”

A programação foi iniciada com palestra do secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Luiz Eloy Terena. Ele destacou os avanços já conquistados e os desafios na estruturação de mandatos indígenas. “É tempo de pensar estratégias, planejar ações e fortalecer nossas bases para os próximos anos”, afirmou.

O encontro faz parte de uma agenda contínua do Governo do Estado para ampliar a representatividade e a participação dos povos originários nas decisões públicas. A programação segue até sexta-feira (28), reafirmando o compromisso com a cidadania, a inclusão e o desenvolvimento a partir dos territórios indígenas.

27/06 – Sexta-feira

8h30 – Início das atividades - Oficinas temáticas e troca de experiências entre vereadores indígenas

12h – Intervalo para almoço

14h – Oficina de planejamento e articulação de ações para os territórios

16h – Avaliação coletiva e encerramento oficial do Encontro.

A Secretaria de Estado da Cidadania fica na Avenida Ceará, 984, no Bairro Vila Antônio Vendas.

