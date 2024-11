Entidade de apoio à causa animal pode ser declarada de utilidade pública

Divulgação

Nesta quinta-feira, 21, começou a tramitar, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 269/2024, de autoria do deputado Lucas de Lima (Sem Partido) que declara de Utilidade Pública o Instituto Esperança a Voz dos Animais, com sede no município de Taquarussu.

Com um trabalho social de atendimento e cuidado aos animais, a entidade atua há anos mas foi devidamente regularizada em 2022. Com sede em Taquarussu, opera como uma Organização não Governamental (ONG) de forma ativa, efetuando resgate de situações de maus-tratos e abandono de animais. O instituto promove o resgate, acolhimento, cuidado e adoção responsável dos animais em situação de vulnerabilidade.

“O instituto promove campanhas de conscientização junto à população para incentivar o cuidado e o acolhimento de animais abandonados, além de fiscalização e denúncias aos casos de maus-tratos”, enfatizou o parlamentar.