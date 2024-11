Entrega da Medalha Coronel PM Adib Massad é o destaque da semana

Wagner Guimarães, Alems

Na programação da semana de 17 a 23 de novembro, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), estão a realização da solenidade especial em homenagem a profissionais da segurança pública do Estado, reunião de comissões e visita de escola. Além disso, consta na agenda as sessões plenárias na terça, quarta e quinta-feira, às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

Terça-feira (19)

Pela manhã, alunos, professores e servidores do projeto “Câmara Vai à Escola”, do município de Aparecida do Taboado, farão uma visita ao Parlamento Estadual. Eles serão recebidos pelo deputado estadual Lidio Lopes (Patriota).

No Plenarinho Deputado Nelito Câmara, ocorrerá às 8h a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). A pauta dos projetos relatados e a serem distribuídos é divulgada por este link.

Às 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia, profissionais da segurança pública que atuam ou já serviram no Estado serão outorgados com a Medalha de Honra ao Mérito Coronel PM Adib Massad, instituída pelo Poder Legislativo por meio da Resolução 31 de 2017, de autoria do deputado estadual Coronel David (PL).

Sexta-feira (22)

A Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas, coordenada pelo deputado estadual Zeca do PT, estará reunida às 9h, no Plenarinho, para debater a elaboração de um projeto que institui um sistema garantidor de crédito, visando atender a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul.

