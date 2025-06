Equipe do Governo de MS consegue sair de Tel Aviv por terra em meio à guerra 

Tel Aviv é uma cidade cormopolita conhecida como "Nova York de Israel" / (Foto Midias Sociais)

Os três integrantes do Governo de Mato Grosso do Sul que estavam na cidade Tel Aviv, em Israel, conseguiram sair por terra, até outro país, a Jordânia, localizado ao norte de Israel, e, nesta quinta-feira (19), embarcarem em voo que sai de Amã, para o retorno ao Brasil.

Eles foram obrigados a ficar retidos no abrigo subterrâneo (bunker) do hotel, devido à guerra entre Israel e Irã. No voo estão o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul, Ricardo Senna; a secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Christinne Cavalheiro Maymone e o coordenador de Tecnologia da Informação da SES, Marcos Espíndola de Freitas.

Eles foram até Tel Aviv, uma cidade cosmopolita conhecida como a “Nova York de Israel”, a convite do Governo Israelense para fortalecimento da cooperação internacional e troca de experiências em áreas estratégicas para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Espaço aéreo de Israel fechado

De acordo com informações publicadas pelo site G1, da Rede Glovo, a rivalidade entre Israel e Irã é descrita como uma “guerra nas sombras” e foi intensificada após a Revolução Islâmica de 1979. Antes disso, as relações eram cordiais, com o Irã sendo o segundo país islâmico a reconhecer Israel.

No dia 12 de junho deste ano, Israel fez um forte ataque aéreo contra o Irã, para prejudicar o programa nuclear iraniano. Cientistas e oficiais do regime foram mortos na ofensiva. O Irã revidou um dia depois com disparos de centena de mísseis contra cidades israelenses, entre elas Tel Aviv, Jerusalém e Haifa.

